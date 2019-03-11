Проделки сильного ветра в Молдове: ГИЧС опубликовал сводку (ФОТО)

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В результате сильного ветра, который бушует сегодня, 11 марта, пострадало большое количество зданий на севере страны. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

Так, помощь спасателей понадобилась на улице Победы в муниципии Бельцы, где с жилого дома упало несколько шиферных листов. Кроме этого, спасателей вызвали на улицу Штефана чел Маре, где крыша здания частично слетела и могла в любой момент упасть на прохожих или жителей дома.

Кроме этого, на улице Хотинулуй в Бельцах из-за ветра на газопровод упало дерево. Спасателям удалось быстро ликвидировать его, избежав таким образом повреждения газопровода и утечки газа. Сильный ветер был зарегистрирован также во Флорештах и в центральных районах страны.

Напомним, что Государственная гидрометеорологическая служба объявила жёлтый код в связи с сильным и порывистым ветром. Жителей страны просят избегать нахождения под поврежденными зданиями, не проходить вблизи повреждённых электрических проводов и не сжигать сухую растительность. В условиях сильного ветра и высокой влажности возгорание быстро распространяется. В чрезвычайных ситуациях рекомендуется звонить в Службу 112.