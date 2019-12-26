Проделки пьяного горе-водителя в Бельцах: сбил пешехода и спровоцировал ДТП (ВИДЕО)

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Патрульные поймали жителя Бельц, который сел за руль автомобиля, не имея водительского удостоверения, и в состоянии алкогольного опьянения. На чужой машине он сбил человека, спровоцировал ДТП и едва не задавил ещё одного пешехода.

По данным пресс-службы Национального инспектората патрулирования, инцидент произошёл вчера, 25 декабря, в муниципии Бельцы. 31-летний мужчина воспользовался ключами от машины знакомого, который оставил своё авто на мойке, сел за руль и на первом же повороте сбил пешехода. В тот момент на улице Дечебал, где это произошло, находился экипаж патрульных.

Один из сотрудников НИП остался на месте происшествия, чтобы оказать помощь 41-летнему пострадавшему, а второй поехал за преступником, который пытался скрыться от погони. Следующий поворот горе-водитель тоже не осилил – он врезался в бетонный забор, а затем в опору линии электропередач и едва не задавил ещё одного пешехода.

После того, как патрульные задержали мужчину, выяснилось, что он является жителем Бельц и у него нет водительского удостоверения. У мужчины были признаки алкогольного опьянения, однако проходить тест на алкоголь он отказался. Более того, он вёл себя агрессивно и проявил сопротивление при задержании. Сотрудник НИП надел на него наручники, после чего дебошира сопроводили в Инспекторат полиции.

Горе-водителю грозит уголовное наказание за спровоцированное им ДТП, в результате которого пешеход получил травмы средней степени тяжести, за отказ подчиняться сотруднику полиции, за отказ проходить тест на алкоголь, за вождение без прав и в нетрезвом виде. Пострадавший был доставлен в муниципальную больницу Бельц.