Проделки малолетних хулиганов в Бельцах: угнали за ночь три автомобиля

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Два подростка 12 и 15 лет из Бельц взломали и угнали три автомобиля всего за одну ночь. Они разбили окна автомобилей, после чего недолго покатались на них и оставили.

Инцидент произошёл в ночь на 22 января. Хулиганы угнали машины, которые были припаркованы на улицах Борис Главан, Каля Ешилор и Достоевский в муниципии Бельцы. По данным полиции, автомобили стояли во дворах домов, где жили их владельцы. Ни одна из машин не была оборудована системой сигнализации, передаёт echipa.md.

Дети признали свою вину. Стоит отметить, что ранее они совершали подобные преступления.

Полиция возбудила уголовное дело.