Проделки малолетних хулиганов: угнали автомобиль, чтобы покататься по ночному Кишинёву (ВИДЕО)

Проделки малолетних хулиганов: угнали автомобиль, чтобы покататься по ночному Кишинёву (ВИДЕО)

Сотрудники Национального инспектората патрулирования задержали четверых подростков, которые угнали чужой автомобиль и катались на нём по улицам столицы.

По данным пресс-службы Национального инспектората патрулирования, минувшей ночью была получена информация об угоне автомобиля марки Opel Kadett, который был припаркован на улице Трандафирилор в столичном секторе Ботаника. Спустя некоторое время разыскиваемый автомобиль увидели на пересечении улиц Ион Крянгэ и Алба-Юлия. Полицейские приказали водителю остановится, однако он наоборот ускорился.

В течение 25 минут патрульные преследовали автомобиль, пытаясь остановить его и предотвратить возможное ДТП. В конце концов, доехав до села Ревака, водитель остановился. Полицейские выяснили, что машиной управлял 17-летний парень. В автомобиле находились ещё трое несовершеннолетних пассажиров, двое мальчиков и одна девочка. Подростки признались, что угнали машину, припаркованную у торгового центра, чтобы покататься на ней.

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