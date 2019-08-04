Проделки дождя: в ряде населённых пунктов на юге страны спасателям пришлось откачивать воду

Проделки дождя: в ряде населённых пунктов на юге страны спасателям пришлось откачивать воду

Согласно оперативной информации, полученной от подразделений Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, вчера, 3 августа, в ряде населённых пунктов страны были зарегистрированы проливные дожди, в некоторых из них понадобилась помощь спасателей.

Как сообщает пресс-служба ГИЧС, спасатели проводили работы по откачке воды в Кагульском, Леовском, Кантемирском и Тараклийском районах. Сотрудники ГИЧС были задействованы в селе Кортен, где были затоплены 19 домохозяйств. Такие же работы проводились в двух частных домах в селе Лебеденко Кагульского района. Кроме этого, в городе Леова и в селе Стояновка Кантемирского района пожарные откачали воду в двух колодцах и двух подвалах.

За последние 24 часа спасатели оказали помощь в 30 чрезвычайных ситуациях.

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