Продажа пасхальных куличей начнётся с конца этой недели

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Пасхальные куличи появятся в продаже в конце этой недели. Отечественные производители обещают множество сюрпризов в праздничном ассортименте.

Пасхальный ассортимент традиционно включает куличи, разнообразные рулеты с несколькими типами начинки, сдобные булочки, пряники, кексы. В качестве новинок в этом году потребителям предложат куличи с шоколадом и натуральным кофе.

Цены начинаются от 8 и доходят до 80-100 леев, а самыми дорогими будут куличи, изготовленные по итальянскому рецепту – panettone. Они будут стоить в районе 140 леев, пишет ipn.md. Весь ассортимент пасхальной продукции можно будет найти в специализированных магазинах и в сетях супермаркетов.