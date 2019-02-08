Продажа мэрцишоров, сувениров и садовых цветов в Кишинёве стартует с 11 февраля

Продажа мэрцишоров, сувениров и садовых цветов в Кишинёве стартует с 11 февраля

Во время весенних праздников «Драгобетеле», «Мэрцишор» и 8 марта во всех секторах Кишинёва будут авторизованы специальные места для продажи сувениров, мэрцишоров и садовых цветов.

Как сообщает примэрия муниципия Кишинёв, распоряжение на этот счет было издано временно исполняющим обязанности генерального примара столицы Русланом Кодряну по просьбе экономических агентов и физических лиц. Так, претуры секторов установят торговые площадки и выдадут разрешение на коммерческую деятельность.

Весенняя ярмарка в этом году продлится с 11 февраля по 10 марта.

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