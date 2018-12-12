Продажа ёлок в столице официально разрешена до 7 января

Продажа новогодних ёлок продлится с 10 декабря до 7 января.

По данным пресс-службы примэрии, соответствующее распоряжение было подписано врио генпримаром Русланом Кодряну. Так, в указанный период претуры всех секторов столицы будут определять места продаж ёлок и выдавать разрешения экономическим агентам.

Напомним, что в этом году на рынках Молдовы планируется продать 64 тысячи ёлок, что на 6 тысяч больше, чем в прошлом году. Как сообщает Агентство «Молдсилва», высота новогодних ёлок, выставленных на продажу, составит от 1 до 6 метров, но чаще всего будут встречаться новогодние деревья высотой до 1,5 метра, таких будет более 31 000 штук. Из 64 000 хвойных деревьев, которые будут выставлены на продажу, 61 000 – это ели, 3 000 – сосны и 8 500 веток. В этом году большую часть деревьев вырастили в лестных хозяйствах Страшен (23 700), Единец (7 300), Кишинёва (6 100), Ниспорен (5 600) и Калараша (5 000).

Цены на главный символ Нового года останутся практически неизменными по сравнению с прошлым годом. Так, за ёлку высотой до 1 метра придётся заплатить минимум 36 леев (без учёта НДС). Цена на сосну того же размера составит 25 леев. Веточки будут продаваться по 8 леев за штуку. За каждый метр ели, высотой более 6 метров придётся заплатить дополнительно 100 леев, а за каждый метр сосны – 70 леев.