Продавцов обяжут убирать отходы, возникающие в результате их деятельности (ВИДЕО)

Соответствующий законопроект был принят сегодня в первом чтении депутатами парламента. С инициативой выступила фракция ПСРМ в законодательном органе страны.

Согласно проекту, местные советы будут вправе вводить запреты и устанавливать требования по утилизации и управлению отходами торговыми единицами, действующими на территории местного органа власти. В то же время торговцы будут обязаны обеспечивать за свой счет сбор, хранение и транспортировку отходов, возникающие в результате их деятельности, в соответствии с законодательством об управлении отходами.

– Мы находимся в ситуации, когда любой коммерсант, экономический агент в Молдове не обязуется в начале или на протяжении своей работы заключать контракт по управлению отходами, которые образуются в результате его экономической деятельности. Исходя из этого, предлагаем чтобы в территориально-административных объединениях первого и второго уровней на основании решений местных администраций, с помощью которых утверждается регламент о торговой деятельности в соответствующей местности, был включен и способ управления отходами экономическими агентами. Это может быть и в момент открытия бизнеса, и на протяжении его ведения. В случае, когда местная публичная администрация проведет контроль этого экономического агента и увидит, что контракт на эвакуацию отходов просрочен или его вообще нет, будут основания на то, чтобы ограничить его деятельность, – пояснил автор инициативы, депутат ПСРМ Адриан Лебединский.

Для окончательного вступления в силу законопроект должен быть принят и во втором чтении.