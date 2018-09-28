Продавали наркотики под видом лекарств: задержаны два столичных врача (ВИДЕО)

Мужчина и женщина в возрасте соответственно 49 и 37 лет, проживающие в Кишиневе, были арестованы по подозрению в продаже наркотиков в форме психотропных препаратов.

Было установлено, что мужчина работает невропатологом в столичной больнице, а женщина является потребителем и дилером наркотиков. Врач торговал психотропными препаратами и выдавал ложные рецепты, которые позволяли потребителям наркотиков покупать в аптеках подконтрольные государству препараты.

Сотрудниками правоохранительных органов была сделана контрольная закупка наркотических препаратов, в результате которой врачи были задержаны. Также во время обысков в кабинете врача было обнаружено множество таблеток и коробок с медикаментами психотропного действия, а также заполненные рецепты с печатью, оформленные на третьих лиц. У женщины дома также найдены психотропные препараты и рецепты, не заполненные, но имеющие печать и подпись врача.

Стоимость обнаруженных наркотиков, а также тех, которые были реализованы до сих пор подозреваемыми, оценивается более чем в 200 000 леев.

Подозреваемые были арестованы на 30 дней, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.