Продавали наркотики клиентам столичных ночных клубов: задержаны 11 человек (ВИДЕО)

Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками задержали на текущей неделе 10 мужчин и одну женщину в возрасте от 18 до 33 лет, проживающих в Кишиневе.

Все они подозреваюся в продаже наркотиков в ночных клубах в особо крупных размерах. Пятеро из них являются студентами, а один из задержанных ранее был привлекался к ответственности за хулиганство, грабеж и разбой, и был приговорен к четырем годам лишения свободы условно. На момент задержания он находился на испытательном сроке.

В ходе расследования было установлено, что члены группы создали схему по продаже таблеток “Экстази” и марихуаны клиентам нескольких ночных клубов столицы. Также для получения доказательств полиция сделала несколько контрольных закупок наркотиков по цене 200-350 леев за одну таблетку “Экстази”.

В результате 29 обысков в Кишиневе полиция обнаружила 550 таблеток “Экстази”, 50 психотропных таблеток “Алпразолам”, около 50 граммов марихуаны, деньги от незаконного оборота наркотиков, устройства для употребления наркотиков, мелкие электронные весы. “Экстази” привозились в Молдову контрабандно из страны ЕС. Стоимость конфискованных наркотиков составляет около 200 000 леев.

В настоящий момент 10 задержанных находятся под предварительным арестом и один находится под судебным контролем. Если их вина будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.