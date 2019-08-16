Продавали наркотики через Telegram и отмывали деньги: шестеро членов ОПГ задержаны (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Прокуратуры совместно с сотрудниками Управления по расследованию экономического мошенничества Национального следственного инспектората в течение 10 месяцев вели наблюдения за действиями преступной группы. Задержанных подозревают в контрабанде в Молдову наркотиков на сумму более 9 млн леев, а также в отмывании денег.



Весной 2018 года лидеры группы, двое мужчин в возрасте 21 года и 28 лет, разработали преступную схему по ввозу наркотиков на территорию Республики Молдова и их распространению. Запрещённые вещества перевозились из других стран пассажирскими микроавтобусами, а далее распродавались через приложение Telegram. Потенциальный покупатель получал от одного из лидеров группы реквизиты банковского счёта или номер электронного кошелька, куда должен был отправить деньги.

В качестве подтверждения оплаты покупатель отправлял через приложение фотографию чека, после чего получал от организатора ссылку с указанием места, где были спрятаны наркотики. Таким образом, продавец и покупатель не имели физического контакта.

Было установлено, что в период с 2018 по июль 2019 года преступная группа заработала более 9 млн леев, поступивших от продажи наркотиков, использовав при этом около 28 банковских счетов и около 90 электронных кошельков. Чтобы скрыть преступное происхождение средств, преступники приобретали криптовалюту.

В результате обысков, проведённых в домах и транспортных средствах членов ОПГ, были обнаружены несколько банковских карт, около 400 000 леев, инструменты и приспособления для упаковки наркотиков и т. д. Шесть членов группы были задержаны, включая организатора. Подозреваемым предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах, отмывании денег и контрабанде. В случае обвинительного приговора им грозит от 5 до 15 лет тюрьмы.