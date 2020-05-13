Продавал под видом брендов: в Молдове задержали продавца поддельной одежды (ФОТО, ВИДЕО)

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Правоохранители задокументировали незаконную деятельность 40-летнего мужчины, который продавал через социальные сети поддельную одежду под видом известных брендов.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, в автомобиле подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли партию женской и мужской одежды стоимостью 112 000 леев. Владелец товара не смог предъявить полицейским документы о происхождении текстильных изделий, а также документы, разрешающие заниматься предпринимательской деятельностью.

Согласно полученной информации, партия была ввезена в Молдову из Украины в обход КПП ещё до того, как в нашей стране был выявлен первый случай коронавируса. Обманутые покупатели приобретали так называемую брендовую одежду по цене от 500 до 2 500 леев за единицу.

Товар был изъят. Полиция устанавливает всех причастных к контрабанде лиц. Мошеннику грозит крупный штраф или исправительные работы.

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