Продавал наркотики в ночных клубах столицы: дилера задержали с поличным (ФОТО)

0

Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками совместно с прокуратурой сектора Рышкановка вели наблюдения за преступными действиями лиц, причастных к распространению наркотиков в особо крупных размерах на территории столицы.

Так, в мае текущего года 43-летний житель Кишинёва попал в поле зрения полиции. Мужчину подозревают в распространении кокаина и таблеток экстази. Было установлено, что в выходные дни по просьбе покупателей подозреваемый посещал столичные развлекательные заведения, где продавал наркотики.

В ночь с 19 на 20 июля перед одним из развлекательных заведений подозреваемый был задержан. При нём были обнаружены пакетики с кокаином, предназначенные для продажи. В ходе обысков в доме подозреваемого полиция обнаружила 93 таблетки экстази.

Нарушителя задержали на трое суток. Если его вина будет доказана, мужчине грозит тюремный срок от 7 до 15 лет.