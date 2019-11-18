Продавал “левое” топливо: агенту-нарушителю грозит крупный штраф (ВИДЕО)

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Сотрудники Управления по расследованию экономического мошенничества Национального следственного инспектората задокументировали деятельность экономического агента, который занимался розничной продажей сжатого природного газа на станциях, где преимущественно заправляются машины служб такси.

15 ноября сотрудники полиции вместе с сотрудниками Государственной налоговой службы провели незапланированные проверки на двух станциях подачи природного газа, расположенных в Кишинёве. В результате полиция обнаружила в кассе неучтённые деньги на сумму около 5 000 леев.

На данный момент правоохранители определяют точную сумму ущерба. Нарушившему закон юридическому лицу грозит штраф в размере 30 000 леев.