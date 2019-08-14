Продал на рынке два украденных велосипеда: столичная полиция задержала нарушителя-рецидивиста (ВИДЕО)

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34-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Чеканы за совершение двух краж. Ранее мужчину судили за аналогичные преступления.

3 августа в полицию обратилась 33-летняя женщина, которая заявила о краже велосипеда с лестничной клетки. Полиция установила, что владелица на несколько минут оставила транспортное средство без присмотра, а когда вернулась, обнаружила пропажу. Ущерб, причинённый пострадавшей стороне, составил 1 500 леев.

Второй инцидент произошёл 5 августа. Также с лестничной площадки многоквартирного дома на Чеканах неизвестный украл трёхколёсный велосипед. Ущерб, нанесённый 29-летней пострадавшей, составил 1 600 леев.

Вскоре подозреваемый был опознан и задержан. Мужчина признал свою вину, заявив, что похищенные товары продал на столичном рынке. За кражу виновному грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.