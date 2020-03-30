Процесс зачисления детей в первый класс откладывается в связи с режимом ЧП

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Этапы записи детей в первый класс на 2020-2021 учебный год были приостановлены в связи с режимом чрезвычайного положения, объявленного из-за коронавируса. Об этом сообщает Министерство образования, культуры и исследований.

По данным пресс-службы ведомства, о дальнейших решениях министерства в связи с зачислением детей в первый класс образовательное сообщество будет уведомлено дополнительно.

Напомним, что вынужденные каникулы в государственных и частных дошкольных, начальных, средних, технических и высших образовательных учреждениях всей страны были продлены на весь период ЧП, то есть, предположительно, до 15 мая, если чрезвычайное положение не отменят раньше.

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