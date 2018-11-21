Число вакцинированных от кори детей достигло 98%

Показатель уровня вакцинации от кори достиг 98%. Такое заявление было сделано сегодня госсекретарём при Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, Алёной Сербуленко.

По имеющимся данным, в 2005 году показатель вакцинации в Республике Молдова составил 97%, а в 2007 снизился до 87%.

– Самый высокий показатель вакцинации наблюдается в северных районах страны, а самый низкий – на востоке и юге. С начала этого года было зарегистрировано 326 случаев кори. К счастью, смертельных исходов не было. Более 87% инфицированных граждан не были вакцинированы. В то же время есть дети, которые заболели, потому что получили только одну дозу вакцины. Большинство пациентов заразилось в период пребывания за пределами страны, – пояснила Сербуленко.

Госсекретарь отметила, что в первой половине этого года число случаев кори было незначительным, но уже к августу этот показатель достиг 234 случаев.

– Самыми уязвимыми являются дети в возрасте от 5 до 9 лет; за ними следуют – дети в возрасте 1-4 лет. В ноябре было подтверждено 14 случаев, есть подозрения о 6-ти других. Все подтверждённые случаи были зарегистрированы в Сороках. В настоящее время по всей стране сохраняется жёлтый код в связи с высоким риском широкого распространения кори. Мы уже начали закупать вакцины на следующий год, – добавила секретарь.

Как сообщил руководитель управления доуниверситетского образования Министерства образования и культуры Валентин Круду, в настоящее время число невакцинированных детей уменьшилось с 7 000 до 3 000. В некоторых районах страны дети вакцинированы на 100%.