Процедура замены или восстановления водительских удостоверений станет проще

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Водительские удостоверения можно будет заменить или восстановить в нескольких офисах Агентства государственных услуг в столице: в многофункциональных центрах № 2, 3 и 4. Также это можно сделать в отделах регистрации транспорта и квалификации водителей №10 и №11.

Как передаёт moldpres.md, проект был запущен в начале апреля. Он призван упростить доступ граждан к услугам, предоставляемым учреждением.

При замене заявители должны предоставить удостоверяющий личность документ, старое водительское удостоверение, медицинскую справку, типовое заявление и подтверждение оплаты тарифа.

По данным Агентства государственных услуг, в 2019 году истекает срок действия прав более чем у 19 000 водителей. В следующем году около 40 000 водителей должны будут обновить свои права.