Процедура мирной констатации ДТП начнёт применяться с 8 сентября

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Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) объявила, что с 8 сентября этого года будет применяться процедура мирной констатации дорожно-транспортного происшествия. На основании данной процедуры водители-участники ДТП могут использовать специальный бланк без необходимости документировать происшествие в полиции.

Как сообщает moldpres.md, водители могут получить бланк мирной констатации ДТП в страховых компаниях (у страховых посредников), у которых они приобрели полис автогражданской ответственности. Процедуру можно применять для всех дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Молдовы, с участием не более двух автомобилей и незначительным материальным ущербом в размере не более 10 000 леев. В этом случае участники аварии, по обоюдному согласию установив виновника ДТП, заполняют и подписывают бланк и передают его страховщику в течение двух рабочих дней с даты аварии, без привлечения полиции и выплаты штрафа за правонарушение.

Процедура будет действительна только для страховых полисов внутреннего страхования автогражданской ответственности. Для обладателей страхового сертификата «Зеленая карта» процедура будет применяться с начала 2020 года, пишет источник.