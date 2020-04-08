Пробрались в дом и украли деньги и ноутбук: двум парням “светит” тюремный срок

Пробрались в дом и украли деньги и ноутбук: двум парням “светит” тюремный срок

В Инспекторат полиции Комрата поступила жалоба от жителя Чадыр-Лунги с просьбой привлечь к ответственности неизвестных, которые проникли в домовладение его отца и похитили денежные средства и ноутбук.

В ходе розыскных мероприятий были установлены лица, совершившие данное преступление. Злоумышленниками оказались двое жителей Комратского района 17 и 18 лет, пишет upatogagauzia.md.

В случае доказательства вины лицам, совершившим вышеуказанное преступление, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md