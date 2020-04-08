Пробрались в дом и украли деньги и ноутбук: двум парням “светит” тюремный срок

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В Инспекторат полиции Комрата поступила жалоба от жителя Чадыр-Лунги с просьбой привлечь к ответственности неизвестных, которые проникли в домовладение его отца и похитили денежные средства и ноутбук.

В ходе розыскных мероприятий были установлены лица, совершившие данное преступление. Злоумышленниками оказались двое жителей Комратского района 17 и 18 лет, пишет upatogagauzia.md.

В случае доказательства вины лицам, совершившим вышеуказанное преступление, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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