Проблемы научного сообщества – в поле зрения президента (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с Ионом Тигиняну, председателем Академии наук Молдовы. Стороны обсудили многие проблемы, с которыми сталкивается научное сообщество нашей страны. В частности, они пришли к единому мнению о том, что реформа 2017 года, запущенная прошлой властью, но не поддержанная и многократно раскритикованная администрацией президента, создала множество проблем.

– Господин Тигиняну пришел с рядом предложений по выходу из ситуации, в которой оказалась Академия наук Молдовы. Речь, в частности, идет о внесении поправок в Кодекс о науке и инновациях от 2004 года и о возвращении исследовательских институтов в ведение АНМ. Вместе с тем, констатировали необходимость разработки в срочном порядке методологии институционального финансирования организаций публичного права в области исследований и инноваций, в том числе в государственных высших учебных заведениях с целью сохранения публичной инфраструктуры в области исследований и инноваций, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Игорь Додоне отметил свою готовность оказать поддержку в реализации проектов, направленных на модернизацию и реформирование Академии наук для общего блага наших сограждан. Он добавил, что администрация президента готова и к разработке законодательных инициатив в этом направлении.