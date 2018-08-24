Проблемы на молдо-румынской границе: на КПП “Албица” – очереди (ФОТО)

Проблемы на молдо-румынской границе: на КПП “Албица” – очереди (ФОТО)

Связано это с задержками, возникшими на стороне соседней страны.

Согласно информации молдавской таможенной службы, на территории данного таможенного поста в направлении въезда в Румынию образовались колонны из множества машин. Более того, схожая ситуация ожидается и в ближайшие дни.

Тех, кто планирует пересечение границы посредством данного таможенного пункта, просят использовать другие – “Скулень” и “Кагул”, которые менее загружены.

Также большой поток автомобилей в эти дни ждут и на КПП “Паланка” и “Крива”. Водителей просят по возможности пересекать границ посредством других таможенных пунктов.

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