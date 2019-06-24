Проблемы молдавского спорта обсудили на заседании профильной парламентской комиссии (ФОТО)

Сегодня состоялось заседание постоянной парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ. На мероприятие также были приглашены советник президента в области образования Корнелиу Попович, министр образования, культуры и исследований Лилиана Николэеску-Онофрей и представители спортивных федераций в нашей стране.

В рамках беседы обсуждались проблемы, с которыми сталкивается молдавский спорт.

– Председатели спортивных федераций обозначили проблемы, которые требуют немедленного вмешательства, в особенности в том, что касается финансирования из бюджета, сотрудничества на уровне институтов, изменений в законодательстве, уроков физкультуры в образовательных учреждениях и так далее, – отметил Попович на своей странице в соцсети.

Депутаты выслушали и записали высказанные замечания и пожелания. Их предстоит воплотить в законодательные и другие инициативы.