Проблемы молдавского спорта обсудили на заседании профильной парламентской комиссии (ФОТО)

Проблемы молдавского спорта обсудили на заседании профильной парламентской комиссии (ФОТО)

Сегодня состоялось заседание постоянной парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ. На мероприятие также были приглашены советник президента в области образования Корнелиу Попович, министр образования, культуры и исследований Лилиана Николэеску-Онофрей и представители спортивных федераций в нашей стране. 

В рамках беседы обсуждались проблемы, с которыми сталкивается молдавский спорт.

– Председатели спортивных федераций обозначили проблемы, которые требуют немедленного вмешательства, в особенности в том, что касается финансирования из бюджета, сотрудничества на уровне институтов, изменений в законодательстве, уроков физкультуры в образовательных учреждениях и так далее, – отметил Попович на своей странице в соцсети.

Депутаты выслушали и записали высказанные замечания и пожелания. Их предстоит воплотить в законодательные и другие инициативы.

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