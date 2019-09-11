Проблемы Академии наук Молдовы – в поле зрения президента (ФОТО, ВИДЕО)

0

Игорь Додон встретился с президентом Академии наук Молдовы Ионом Тигиняну и академиками Теодором Фурдуем, Александром Рошкой, Константином Гайндриком и Евой Гудумак. В ходе беседы стороны затронули различные темы, связанные с деятельностью академического сообщества нашей страны, которое вследствие реформы, осуществленной прежней властью в 2017 году, сталкивается со множеством проблем.

– Напомню, что администрация президента не поддержала эту реформу и подчеркнула тогда, что она вызовет лишь негативные последствия. Исходя из сложной ситуации, в которой находится наука, и по итогам дискуссии с академиками я принял решение выдвинуть законодательную инициативу с целью урегулирования ситуации в данной сфере путем обеспечения институционального финансирования профильных организаций, возврата в структуру Академии наук Молдовы исследовательских центров, передачи АНМ определенных рычагов для полноценного выполнения положенных функций, изменения штатного расписания академии для повышения транспарентности процесса принятия решений и так далее, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Представители научного сообщества, в свою очередь, указали на необходимость принятия этих поправок в срочном порядке, чтобы вернуть систему исследований и инноваций Республики Молдова в нормальное русло. Глава государства подчеркнул, что будет поддерживать все проекты, направленные на обеспечение модернизации и реформирования системы исследований в нашей стране.

– Мы должны продвигать науку, которая является решающим фактором развития общества в Республике Молдова, – заключил он.