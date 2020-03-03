Проблемами ветеранов будет заниматься новая подведомственная правительству структура

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В Молдове будет создана новая подведомственная правительству структура, которая будет заниматься решением проблем ветеранов. Соответствующее решение было принято по итогам утренней встречи премьер-министра Иона Кику с представителями ветеранов конфликта на Днестре.

Стороны обсудили эффективность деятельности Национального совета по проблемам ветеранов войны.

– У нас общая цель – создать эффективный механизм, который будет служить интересам ветеранов. Я хочу понять, с чем именно не справляется Национальный совет, – сказал Кику.

В ходе встречи было предложено создать структуру, подведомственную правительству, с целью решения проблем ветеранов и обеспечения доступа к положенным им льготам. Стороны обсудили необходимость созыва общего собрания ветеранов и затронули тему неэффективности некоторых ветеранских ассоциаций.

По итогу было принято решение создать специальную рабочую группу для решения проблем ветеранов. Ответственной за выполнение этой задачи была назначена генеральный секретарь правительства Лилиана Якони.

Кроме того, министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну в ходе встречи сообщила о предпринимаемых мерах по поддержке ветеранов. Она рассказала о дополнительном выделении 10,65 млн леев на лечение ветеранов и о механизме компенсации лечения для тех, кто отказывается от него. Также стороны обсудили увеличение со 100 до 300 леев ежемесячного пособия и вопросы медицинского страхования для нетрудоустроенных ветеранов.