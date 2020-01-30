Проблема обеспечения газом некоторых пригородов Кишиневе будет решена

Проблема обеспечения газом некоторых пригородов Кишиневе будет решена

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан встретился с руководством АО “MoldovaGaz”. Стороны обсудили многие вопросы, которые затрагивают сотни жителей Кишинева. 

Как отметил Чебан на своей странице в соцсети, диалог получился весьма открытым. Участники встречи договорились сотрудничать по проектам, связанным с общественным транспортом муниципия. Сегодня был представлен масштабный проект по развитию этого сектора в Кишиневе.

Также была рассмотрена проблема обеспечения газом четырех пригородов – Будешт, Сынджеры, Тогатина и Гратиешт. Генпримар заверил, что вскоре руководство “MoldovaGaz” представит решения для этой проблемы.

– Надеюсь, что ситуация улучшится для того, чтобы граждане могли воспользоваться всеми необходимыми для жизни условиями, – отметил Чебан на своей странице в соцсети. 

 

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