“Проблема не в количестве тестов”. Президент объяснил, почему проверить на коронавирус всех невозможно (ВИДЕО)

“Проблема не в количестве тестов”. Президент объяснил, почему проверить на коронавирус всех невозможно (ВИДЕО)

Глава государства ответил тем, кто требует протестировать на коронавирус всё население страны. Игорь Додон объяснил, почему это невозможно, отметив, что дело не в количестве проб. 

– Если проводить массовое тестирование всего населения, потребуется 2-3 млн тестов. Как это сделать? Сначала протестировать одно село, учитывается количество зараженных, в пункте ввести карантин – никто не въезжает и не выезжает. И так по всем населенным пунктам в Молдове. Или в Кишиневе обследуется жилой дом сверху донизу, его закрывают, и так далее по всему городу. Это проделать невозможно. Ни одна страна так не поступает, – сказал он.

Игорь Додон отметил, что наша страна пошла по пути тестирования всех, кто обращается со свойственными коронавирусу симптомами. Каждый день в Молдове проверяют порядка 400-600 человек.

–  В некоторых странах тестируют только тяжело больных – например, в Италии. А мы проверяем всех под подозрением. Далее тестируем людей из групп риска. Это врачи, полиция – те, кто на передовой. И далее очаги. Это, в настоящий момент, 5 населенных пунктов, которые на карантине: Сороки, Глодяны, Штефан-Водэ, сёла Карахасань и Талмаза. Здесь мы, даже при отсутствии симптомов, проверяем весь медперсонал. Вот такой подход, – пояснил Додон. 

Президент отметил, что количество сделанных в день тестов также зависит от возможностей лабораторий. В Молдове на сегодняшний день можно обрабатывать порядка 2000 проб ежедневно.

– Это всего: и в государственных, и в частных лабораториях. Проблема не в количестве тестов. Естественно, миллионов тестов у нас нет, есть около 20 000. Еще 100 000 закуплены, и первая партия из 80 000 тестов прибудет к концу недели. Поэтому тесты есть, проверяем всех, у кого есть симптомы – отправляем в триажный центр на “Moldexpo”. У кого коронавирус подтвердился – в больницу, а у кого нет – домой, – добавил президент. 

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