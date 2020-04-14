“Проблема не в количестве тестов”. Президент объяснил, почему проверить на коронавирус всех невозможно (ВИДЕО)

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Глава государства ответил тем, кто требует протестировать на коронавирус всё население страны. Игорь Додон объяснил, почему это невозможно, отметив, что дело не в количестве проб.

– Если проводить массовое тестирование всего населения, потребуется 2-3 млн тестов. Как это сделать? Сначала протестировать одно село, учитывается количество зараженных, в пункте ввести карантин – никто не въезжает и не выезжает. И так по всем населенным пунктам в Молдове. Или в Кишиневе обследуется жилой дом сверху донизу, его закрывают, и так далее по всему городу. Это проделать невозможно. Ни одна страна так не поступает, – сказал он.

Игорь Додон отметил, что наша страна пошла по пути тестирования всех, кто обращается со свойственными коронавирусу симптомами. Каждый день в Молдове проверяют порядка 400-600 человек.

– В некоторых странах тестируют только тяжело больных – например, в Италии. А мы проверяем всех под подозрением. Далее тестируем людей из групп риска. Это врачи, полиция – те, кто на передовой. И далее очаги. Это, в настоящий момент, 5 населенных пунктов, которые на карантине: Сороки, Глодяны, Штефан-Водэ, сёла Карахасань и Талмаза. Здесь мы, даже при отсутствии симптомов, проверяем весь медперсонал. Вот такой подход, – пояснил Додон.

Президент отметил, что количество сделанных в день тестов также зависит от возможностей лабораторий. В Молдове на сегодняшний день можно обрабатывать порядка 2000 проб ежедневно.

– Это всего: и в государственных, и в частных лабораториях. Проблема не в количестве тестов. Естественно, миллионов тестов у нас нет, есть около 20 000. Еще 100 000 закуплены, и первая партия из 80 000 тестов прибудет к концу недели. Поэтому тесты есть, проверяем всех, у кого есть симптомы – отправляем в триажный центр на “Moldexpo”. У кого коронавирус подтвердился – в больницу, а у кого нет – домой, – добавил президент.

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