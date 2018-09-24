Проблема кишечных инфекций в столице усугубилась: с начала месяца зарегистрировано более 100 новых случаев

Власти Кишинёва серьёзно обеспокоены и готовы бить тревогу в связи с ростом количества заболевших дизентерией детей и взрослых в муниципии.

По словам и.о. главы Управления социальной помощи и здравоохранения Каролины Олару, с начала сентября уже было зарегистрировано 102 случая острых кишечных инфекций, тогда как за этот же период прошлого года не было зарегистрировано ни одного случая, пишет realitatea.md.

– Причинами заболевания может быть что угодно – вода, грязные руки, высокая температура воздуха, – отметила Олару.

Что касается ситуации в связи с эпидемией кори, то на предыдущей неделе был зарегистрирован один случай с подозрением на наличие вируса у годовалого ребёнка, однако, согласно результатам анализов, болезнь не подтвердилась. По данным Управления социальной помощи и здравоохранения, ситуация в связи с корью в муниципии Кишинёв на данный момент стабильна. Примечательно, что доля вакцинирования против вируса кори в столице выглядит следующим образом: ROR 1 – 92,5%; ROR 2 – 82,7% и ROR 3 – 93,6%.