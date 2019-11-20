Проблема “дозволов” решена: в ближайшие дни РФ предоставит Молдове необходимое количество авторизаций

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В ближайшие дни Российская Федерация предоставит достаточное количество “дозволов”, чтобы разблокировать экспорт продукции из РМ в РФ до конца этого года. Об этом заявил премьер Ион Кику по итогам визита в Москву.

Глава правительства отметил, что российская сторона выступила за максимальную прозрачность процесса выдачи “дозволов” перевозчиков, и кабинет министров обеспечит транспарентность.

– Мы будем выдавать эти авторизации через Таможенную службу. Сотрудники ведомства будут вручать их перевозчикам прямо на границе, – сказал он.