Проблема “дозволов” решена: в ближайшие дни РФ предоставит Молдове необходимое количество авторизаций

Проблема “дозволов” решена: в ближайшие дни РФ предоставит Молдове необходимое количество авторизаций

В ближайшие дни Российская Федерация предоставит достаточное количество “дозволов”, чтобы разблокировать экспорт продукции из РМ в РФ до конца этого года. Об этом заявил премьер Ион Кику по итогам визита в Москву. 

Глава правительства отметил, что российская сторона выступила за максимальную прозрачность процесса выдачи “дозволов” перевозчиков, и кабинет министров обеспечит транспарентность.

– Мы будем выдавать эти авторизации через Таможенную службу. Сотрудники ведомства будут вручать их перевозчикам прямо на границе, – сказал он. 

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