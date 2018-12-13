Проблема доступа граждан к питьевой воде и канализации – в поле зрения депутата ПСРМ

Проблема доступа к питьевой воде и услугам канализации в сельской местности стала темой встречи председателя парламентской комиссии по окружающей среде и региональному развитию, депутата ПСРМ Раду Мудряка с представителями французской ассоциации SEE.

В рамках дискуссии Мудряк рассказал о нынешнем положении дел в этой области. Так, основными источниками питьевой воды в Республике Молдова являются стратегические для нашей страны реки

Днестр и Прут. В настоящее время на одного жителя страны приходится около 500 кубометров в год доступной воды или даже меньше, что ставит Молдову в категорию стран “с недостаточным количеством воды” и может создать резкие изменения ресурсов и привести к нежелательным изменениям климата в будущем.

Социалист отметил, что инфраструктура в области водоснабжения находится в плачевном состоянии, такая же ситуация регистрируется и с централизованной системой канализации, доступ к которой обеспечен лишь

30% населения страны. Проекты, реализуемые в данной области, при поддержке иностранных доноров и финансовых организаций, разрознены и недостаточны. В этой связи необходим единый подход на национальном уровне к данной проблеме, который бы объединял местные технические решения в области водоснабжения и канализации с национальной стратегией по реабилитации, модернизации и расширению этих жизненно важных систем, подчеркнул Мудряк.

В свою очередь, представители французской ассоциации SEE довели до сведения руководства профильной парламентской комиссии информацию о реализованных ими проектах по водоснабжения и канализации в

населенных пунктах бассейна реки Нырнова, расположенных в Хынчештском и Ниспоренском районах. Так, благодаря проекту был сделан анализ имеющихся водных ресурсов, а также объектов водоснабжения и

канализации, составлен перечень различных проектов, осуществляемых в секторе водоснабжения и канализации в этих двух районах; оказана техническая помощь населенным пунктам в управлении и реализации данных проектов; построены экологические туалеты в школах 3 сел данного региона. Ими было высказано мнение о важности укрепления потенциала участников проектов в данной сфере и согласованности действий, предпринимаемых в этой области на местном уровне с национальной

стратегией водоснабжения и санитации.