Проблема бродячих собак обсуждалась на специальном заседании в примарии

Проблема бродячих собак обсуждалась на специальном заседании в примарии

Вице-председатели фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Динарий Кожокару и Александр Одинцов, а также советник ПСРМ Николае Паскару приняли участие во втором заседании примарии с участием сотрудников Отдела по защите животных, руководства Центра по отлову и стерилизации животных, руководства муниципального предприятия Autosalubritate, советника примара Тудора Гырбу и вице-примара Илие Чебана.

Динарий Кожокару потребовал на заседании от работников Отдела по защите животных на протяжении двух недель следить за процессом отлова бездомных собак и представить отчет. В свою очередь Центр по отлову и стерилизации животных должен будет приступить ко второму этапу осуществления проекта и обустроить территорию для размещения еще 300 собак.

На сегодняшний день на территории Центра построен вольер на участке площадью 100 м².

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