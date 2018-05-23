Про мифический бином и столичные выборы

О том, как все партии объединяются против ПСРМ

Следует признать, что у ДПМ хорошие политтехнологи. Для этой партии важно было вытащить Влада Плахотнюка из-под удара, сменить тему дискуссий с миллиарда, аэропорта, коррупции. безусловно, Демпартии нужно было разрушить оппозицию и объединить всех правых вокруг себя, И ей это удалось. Сегодня вместо координатора все критикуют президента Игоря Додона.

Что такое «бином»?

Дабы легче было опустить рейтинг президента, в тёмных офисах ДПМ и американского посольства запустили новую фишку – «бином Додон – Плахотнюк». Она заработала сразу же после избрания И. Додона президентом! Суть этой конструкции в следующем: Плахотнюк и Додон находятся у власти, имеют равные полномочия, осуществляют совместно управление страной.

Лихо закручено, не так ли? Таким образом, все деяния координатора тут же приписываются Игорю Додону. Имя координатора упоминается вскользь, скорее, приличия ради, а по Игорю Додону и ПСРМ бьют беспощадно!

Соответственно рейтинг ДПМ и Плахотнюка растёт от привязки к президенту и ПСРМ, а рейтинг ПСРМ должен падать! Ведь она – с Плахотнюком и с властью! А у власти антирейтинг и недоверие на уровне 90%!

Вы удивитесь, но про «бином» говорят бывшие министры и депутаты ДПМ, типа Оазу Нантоя, Андрея Попова, либо лакеи ДПМ: ЛП, ПКРМ, НЛП, ПНЕ (Шалару), ЛДПМ, Антимафия!

И чтобы идиотизм принял грани вселенского масштаба, эту фишку используют бывшие партнёры ДПМ – ПДП Нэстасе и ПДС Санду. Напомним, что Майя Санду пять лет была в одном альянсе с Плахотнюком. Сам Андрей Нэстасе говорил, и есть соответствующие записи, что Санду – человек Плахотнюка! Это подтверждал и

А. Слусарь, вице-председатель ПДП! Нанаш Нэстасе Виктор Цопа восемь лет был бизнесменом-партнёром В. Плахотнюка! Подпевает им и Ренато Усатый, экс-советник Филата, входящий долгое время в близкий круг В. Плахотнюка.

Суть «бинома» в следующем: ДПМ предлагает очередную ахинею, типа повышение пенсионного возраста, закрытие школ, открытие офиса НАТО, запрет российских новостных программ, а ПСРМ сопротивляется этому. А правая оппозиция молчит в тряпочку и жёстко критикует Додона, позволяя Демпартии продвигать все свои мерзости до конца!

Всё просто как мир: им это выгодно, чтобы уничтожить ПСРМ, не дать ей шанс вернуться во власть – таким образом сохранить навеки власть олигархов и западных марионеток.

Дело в том, что проевропейский Альянс уже с 2014 года растерял весь свой авторитет. Замаячил риск прихода к власти ПСРМ, что частично произошло на выборах башкана 2015 года и на президентских выборах 2016 года.

Вот почему американцы вытащили Майю Санду из правительства АЕИ летом 2015 года, начали создавать члену воровской власти имидж чистой, некоррумпированной девы.

Понимаете суть? Весь альянс был коррумпирован, а Майя Санду – нет! Её начали надувать, дабы собрать вокруг неё разочарованный правый электорат! Она должна была, безусловно, для приличия упоминать В. Плахотнюка (но аккуратно, ведь это будущий партнёр), а всю мощь удара направлять по И. Додону! Помогает ей в этом Андрей Нэстасе, фин олигарха Виктора Цопы. Ну а потом ЛДПМ, ПДП, ПДС создадут альянс с господином Плахотнюком. Как они это делали в 2009, 2010 и в 2014 годах!

Технология проста и используется американцами везде. Вспомните Петра Порошенко. Он же был министром в антинародном правительстве В. Януковича! Потом вышел, изобразил из себя свирепого оппозиционера и скинул ненавистного тирана, а вернее – своего же партнёра!

А Саакашвили? Он же был министром юстиции при президенте Шеварднадзе, а с 2002 года – целым спикером парламента! И ничего. Начал борьбу со своим покровителем, организовал революцию с помощью США и стал президентом.

В Молдове ситуация иная. В. Плахотнюк достаточно силён. Попытки Госдепа ослабить его через протесты в 2015-2016 годах провалились. Госдепу пришлось сменить тактику, наращивать влияние Санду и Нэстасе с целью лишения Плахотнюка монополии власти. Власть должна быть триединой, как в 2010-2016 гг., а значит более послушной и управляемой.

На самом деле в Молдове один «бином»: послов США и Евросоюза. Именно эти господа управляют Молдовой, как африканской колонией. А кто пытается воспротивиться, того уничтожают.

Аксиомы молдавской политики

Все мы знаем, что, согласно дурной традиции, во втором туре мэрских выборов в столице все правые партии объединяются против ПСРМ. Также мы знаем, что все левые партии также объединяются… вместе с правыми против кандидата от ПСРМ.

Ещё мы знаем, что все молдавские олигархи, несмотря на взаимную вражду, в случае опасности тут же объединяются. Воевали же Филат с Плахотнюком, Гимпу с Ворониным! И ничего. Первые два объединялись в 2009, 2010, 2014 годах! ПКРМ и ЛП лихо сработались в столичной мэрии в 2013-2015 годах!

В 2016 году это выглядело обес-кураживающе. Сначала Нэстасе снялся с выборов в пользу Санду. Потом Лупу снялся с выборов в её пользу. Потом Лянкэ и Гимпу призвали за неё голосовать!

И причин тут две. Первая – это интерес олигархов в сохранении олигархической системы власти, которая позволяет им грабить народ. Вторая – это внешний фактор. Общеизвестно, что у Майи Санду и Влада Плахотнюка один хозяин – Госдеп. У них и одна родина, гражданами которой они являются, – Румыния.

Вот почему поневоле приходится на словах бороться, а на деле сотрудничать против ПСРМ и И. Додона. А всё потому, что И. Додона поддерживает Путин, он выступает за православие, государственность и Евразийский союз. Всё остальное – от лешего.

Столичные выборы – шанс на свободу!

На самом деле и Западу, и Демпартии нужно любой ценой не допустить победы ПСРМ в Кишинёве. Ведь здесь 11 округов, по которым будут избраны 11 депутатов в парламент! Победа в столице означает, фактически, смену власти. А этого допустить нельзя. Все олигархи, правые СМИ, продажные аналитики волчьей стаей набросились на кандидата от ПСРМ Иона Чебана!

Копали под коррупцию – ничего не нашли. Копали под его прошлое – опять облом. Пытались дискредитировать его мать, Евгению Чебан, – опять ничего. Остался последний козырь – бином!

При этом партнёры Плахотнюка путаются в показаниях. 21 мая на TVC 21 близкий к ПДП аналитик заявил, что Чебан, если победит, расколет ПСРМ! Якобы ему в этом поможет всё тот же В. Плахотнюк. И. Додон это знает, поэтому он якобы против Чебана, даже если призывал за него голосовать, лично агитировал, и вы не поверите – долго убеждал его идти на выборы!

Ну, что скажете? Додон вроде в альянсе с Плахотнюком, но тот хочет расколоть ПСРМ. В последней прослушке, которую прокрутили на Jurnal TV, известный всем демократ К. Ботнарь открыто говорит, что в будущем они уничтожат ПСРМ!

Так значит, Додон не в альянсе, не так ли?! И значит, вы понимаете, что Ион Чебан – фаворит, поэтому и распускаете эти сплетни. Более того, Чебан – ближайший человек президента, его друг и соратник. Поэтому этот бред говорит лишь об одном – огромном страхе правых проиграть Чебану. Поэтому уже готовят объяснения своего проигрыша.

На самом деле ещё летом 2017 года нам удалось избавить город от слуги Плахотнюка – Д. Киртоакэ. 20 мая, то есть в первом туре, нам удалось избавить город от контроля Плахотнюка. Теперь нам нужно не отдать город олигарху Виктору Цопе.

Чебан на голову выше Нэстасе

Ион Чебан превосходит Нэстасе по всем критериям. Разница между ними в образовании, опыте, управленческих качествах и в достижениях просто ошеломляющая!

Вот спросите, есть ли у Нэстасе образование в сфере городского управления. Откуда?! Он, как и Киртоакэ, адвокат и болтун.

А Ион Чебан получил образование в самых престижных вузах мира! Речь об École nationale d’administration (Франция) и о Российской академии народного хозяйства при президенте РФ! Знает ли Нэстасе ситуацию в столице так, как Ион Чебан? На дебатах он понятия не имел, сколько стоит проезд в автобусе, киловатт электроэнергии, гигакалория тепла! Он – заурядный дилетант, которому на это просто наплевать, как и на проблемы самих горожан! А в чём проблема, когда у тебя 3 дома, 7 пристроек, 2 га сельхозземель, 2 участка в Бубуечь, 2 – в Дурлештах и ещё бог знает что! Только в 2017 году, когда Нэстасе официально нигде не работал, он заработал €112 тыс. (2 199 000 леев)! Когда твоя семья живёт в уютном дворце в Германии, зачем тебе знать о проблемах кишинёвцев? Покажите мне хоть один проект Нэстасе по развитию города? Да ещё чтобы он вызвал интерес у мэров Баку, Минска и Будапешта! Его интересует лишь парламент, и его разборки с Плахотнюком, с которым в конце концов он же объединится. Проще говоря, он просто желает использовать кишинёвцев, в отличие от Чебана, который сложил комфортный мандат депутата, став городским советником… Есть ли у Нэстасе такой управленческий опыт, как у Чебана? А ведь Иван Васильевич был вице-министром образования, молодёжи и спорта, отвечал за международные проекты, знает, как убеждать доноров и инвесторов участвовать в различных проектах, приносить деньги в Молдову. Он профессионал и опытный управленец!

Назовите мне, чем управлял А. Нэстасе? Он не управлял даже мэрией своего села Мындрешты! Тем не менее, как и Д. Киртоакэ ранее, метит сразу же в мэры столицы! Что сделал Нэстасе для кишинёвцев? Сделал он хоть что-то для строительства и ремонта детских площадок, стадионов, школ? Боролся ли за рост компенсаций, пособий и зарплат для уязвимых слоёв населения, как это делал Чебан? Хоть одну схему в мэрии выявил? А ведь это Ион Чебан обнаружил мошеннические схемы с парковками, земельными участками! На них и попались Киртоакэ, Грозаву, Гамрецки и так далее! Теперь коррупционеры Киртоакэ и Мунтяну поддерживают Нэстасе! Вы думаете, это просто так? Нет, конечно. За всё нужно платить, за счёт кишинёвцев, разумеется.

На самом деле А. Нэстасе – кандидат олигарха Виктора Цопы. Его уже поддержали партнёры В. Плахотнюка и А. Стати: миллионеры М. Гимпу, А. Шалару, Ю. Лянкэ. Если Госдеп прикажет, никуда не денется и сам В. Плахотнюк. Поддержал же М. Санду в 2016 году!

Ни знаний в управлении городом, ни опыта у него нет. Он, в лучшем случае, кинет горожан и запрыгнет в парламент, в худшем – просто угробит столицу.

Напомним в связи с этим один важный нюанс. 19 мая прошёл гей-парад. Это шествие, на котором полиция безжалостно избивала женщин, детей и священнослужителей, поддержала Майя Санду, партнёр А. Нэстасе. Более того, 8 мая она лично возглавила марш этих господ.

Воспротивился этому безумию только Ион Чебан. А. Нэстасе скромно промолчал. Оно и понятно. Шествие организовал и спонсировал его прямой хозяин – посол США.

Почему Чебан победит?

Безусловно, правые в панике. На горизонте замаячила реальная перспектива потери столицы. Началась истерика, попытки оболванить избирателей, убедить, что исход предрешён и Чебан проиграет.

Ну точь-в-точь, как перед первым туром, когда нас убеждали, что С. Раду победит с первого тура!

Чебан опережает Нэстасе почти на 10%. Сократить этот разрыв не так уж и просто, учитывая откровенную ненависть унионистов и демократов к Нэстасе. Унионисты не забыли, как он их прогонял с площади, критиковал Гимпу, Павличенко, Бэсеску и Шалару на Jurnal TV, обзывая их лакеями Плахотнюка (что, в принципе, соответствует реальности). У Нэстасе нет харизмы, лидерских и бойцовских качеств. Его рейтинг вырос за счёт грубейших ошибок ДПМ. Он стал открыто избегать Чебана, который на всех дебатах разносил его в пух и в прах. То же самое будет и сейчас, а может, даже жёстче. Правые раздроблены. Никто не будет работать на Нэстасе, который неоднократно на них нападал. Не нужно это ни ДПМ, ни ЛП, ни ПУН, ни НЛП. И тут даже Госдеп не поможет. Конечно, на словах его поддержат, а на деле – вряд ли! Возможно, на него будет работать М. Санду, что приведёт к смерти её партии, так как Нэстасе потребует 2/3 квот в общем парламентском списке и столько же в будущем правительстве. А Санду это надо? А Гимпу? Она же попросила организаторов опроса БОМ понизить рейтинг Нэстасе! Электорат Сильвии Раду – это электорат ПСРМ, о чём говорят солидные опросы. Она везде копировала социалистов, участвовала в празднике 9 Мая. Её 17% перейдут почти целиком к ПСРМ и И.Чебану. А этого достаточно для убедительной победы. Правые, и это факт, не голосуют за В. Плахотнюка и ДПМ. А у самой Демпартии рейтинг в столице на уровне 3-5%. Д. Киртоакэ владел всем админресурсом столицы (претуры, ЖЭУ, мунпредприятия), админресурсом трёх министерств ЛП из правительства, обладал поддержкой ДПМ и партий правящего альянса (в том числе ЦИК, который помог в 2011 году сфальсифицировать выборы), высоким рейтингом власти и евроинтеграции, поддержкой Румынии! Сегодня этого всего у А. Нэстасе нет и вряд ли будет. ЦИК – под контролем ПКРМ. Правительство – у ДПМ. Мэрия – сам чёрт не разберёт. В этой ситуации все преимущества на стороне Чебана! Безусловно, на дебатах граждане узнают много интересных деталей об Андрее Нэстасе. Таких, что некоторым станет тошно. И они не то что за него голосовать, а не захотят даже упоминать его имя всуе. Вот почему А. Нэстасе избегает Чебана…

Богдан Цырдя, политолог