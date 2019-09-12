Прятался у знакомых: молдаванина задержали за преступление 3-летней давности

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Гражданин Молдовы, объявленный в национальный розыск за незаконное пересечение госграницы, был задержан в одном из населённых пунктов Кагульского района. Мужчина знал, что его разыскивает полиция, поэтому, чтобы избежать уголовного наказания, «залег на дно», спрятавшись у знакомых.

Согласно оперативной информации, 25-летний молодой человек был идентифицирован и задержан в рамках операции, проводимой вчера следователями южного регионального управления в селе Гэвэноаса Кагульского района. Дополнительное расследование подтвердило, что мужчина находится в национальном розыске, сообщает пресс-служба Пограничной полиции РМ.

Согласно полученной информации, около трёх лет назад на имя задержанного было возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы. Ему грозил штраф в размере до 750 условных единиц, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 150 до 200 часов или до 2 лет лишения свободы. Чтобы избежать уголовного наказания, он долгое время прятался в соседнем селе у знакомых.