Прятал ценный “клад” в грузовике с фруктами: молдаванина-нумизмата задержали на российской таможне (ФОТО)

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42-летний гражданин Молдовы на грузовом автомобиле, заполненном свежими фруктами, пытался ввезти в Россию 521 монету и жетон, в том числе старинные. Как пояснил стражам порядка перевозчик, доставить коллекцию в Москву его попросил знакомый.

Как пишет chr.mk.ru, мужчина не догадывался, что монеты нужно вносить в декларацию. Коллекцию изъяли и передали экспертам. Выяснилось, что в неё вошли 43 монеты, выпущенные более ста лет назад, а также 34 медные и серебряные монеты, изготовленные во времена императорской России. Эти экземпляры являются культурной ценностью.

Ведётся расследование всех обстоятельств. В отношении гражданина Молдовы возбуждено дело об административном правонарушении.