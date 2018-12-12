“Прямую линию” с президентом в “Одноклассниках” посмотрели более миллиона человек (ВИДЕО)

В течение полутора часов глава государства отвечал на вопросы граждан в прямом эфире на молдавском и русском языках.

За это время Игорю Додону поступило более 1500 вопросов на самые разные темы. Президент постарался дать ответы на их максимальное количество.

Стоит отметить, что суммарно “прямую линию” с главой государства на персональных страницах Игоря Додона в “Одноклассниках”, Facebook и Instagram посмотрели более миллиона человек. Президент заверил, что беседы в прямом эфире непременно продолжатся.

Для тех, кто вчера не смог посмотреть трансляцию, видео доступно по ссылке: