Прямой диалог продолжается: Чебан провел три важные встречи с кишиневцами

Кандидат Партии социалистов продолжает общаться с гражданами на злободневные темы.

Так, сегодня Ион Чебан встретился с сотрудниками Tutun-CTC. Участники встречи поговорили о выборах 20 мая и о тех проблемах, с которыми они ежедневно сталкиваются в муниципии Кишинев. Обсудили и решения, планы и новые инициативы.

Также социалист провел встречу с педагогическим составом и студентами Экономической академии Молдовы. Он вкратце представил свою предвыборную платформу учащимся вуза и пожелал юношам и девушкам успехов на предстоящих финальных экзаменах весенней сессии.

Побеседовал кандидат ПСРМ и с врачами и медицинским персоналом в Больнице дерматологии и коммуникационных заболеваний. Стороны обсудили проблемы здравоохранения в городе, а также рассмотрели различные аспекты его избирательной платформы.

Напомним, выборы генерального примара Кишинева пройдут 20 мая.