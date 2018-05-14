Прямой диалог продолжается: Чебан провел три важные встречи с кишиневцами

Прямой диалог продолжается: Чебан провел три важные встречи с кишиневцами

Кандидат Партии социалистов продолжает общаться с гражданами на злободневные темы. 

Так, сегодня Ион Чебан встретился с сотрудниками Tutun-CTC. Участники встречи поговорили о выборах 20 мая и о тех проблемах, с которыми они ежедневно сталкиваются в муниципии Кишинев. Обсудили и решения, планы и новые инициативы.

Также социалист провел встречу с педагогическим составом и студентами Экономической академии Молдовы. Он вкратце представил свою предвыборную платформу учащимся вуза и пожелал юношам и девушкам успехов на предстоящих финальных экзаменах весенней сессии.

Побеседовал кандидат ПСРМ и с врачами и медицинским персоналом в Больнице дерматологии и коммуникационных заболеваний. Стороны обсудили проблемы здравоохранения в городе, а также рассмотрели различные аспекты его избирательной платформы.

Напомним, выборы генерального примара Кишинева пройдут 20 мая.

 

 

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