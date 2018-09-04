Прямой авиарейс Кишинев-Минск может быть открыт уже в октябре

Об этом на своей странице в соцсети сообщил посол Республики Молдова в Республике Беларусь Виктор Сорочан, который накануне провел рабочую встречу с вице-премьером Беларусь Михаилом Русым.

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия двух стран, в частности, ход выполнения протокола молдо-белорусской межправительственной комиссии, строительство молочно-товарного комплекса в Молдове, участие белорусских дорожников в ремонте и строительстве автомобильных дорог и мостов в нашей стране, улучшение бизнес-климата для увеличения взаимного товарооборота. Определили они и ряд приоритетных вопросов для реализации в ближайший период – а именно, обеспечить и в последующем на белорусских пунктах пропуска “зеленый коридор” для фруктов и овощей, импортируемых из Республики Молдова, а также условия для открытия в городе Минске торгового дома и молдавской винодельческой фирмы.

Отдельной темой беседы стал запуск прямого авиасообщения между столицами двух стран.

– В ближайшее время планируется завершить все согласования по открытию авиарейса “Кишинев-Минск”. Авиасообщение должно быть открыто в октябре 2018 года, – сообщил Сорочан.

По его словам, также планируется расширить сотрудничество с белорусскими производителями термоизоляционных панелей для увеличения поставок молдавским строителям, в первую очередь для строительства социального жилья, и продолжить работу по новым формам взаимной кооперации по началу сборки электробусов в Молдове.

– Учитывая позитивную динамику наших политических и экономических взаимоотношений, уверен, что всё намеченное будет выполнено, – отметил посол по итогам проведенной беседы.

Напомним, что открытие прямого авиарейса, а также другие важные решения в двусторонних отношениях Молдовы и Беларуси были приняты по итогам встреч Игоря Додона и Александра Лукашенко.