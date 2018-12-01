Прямо в аэропорту: из Израиля депортировали четырёх молдаван

Израильские власти депортировали четырёх уроженцев Молдовы, сред которых пятилетний ребёнок, как только они приземлились в аэропорту Тель-Авива.

Инцидент произошёл утром 27 ноября в аэропорту Бен-Гурион. Четверо членов семьи — дочь, мать, невестка с ребёнком — прилетели в гости к родственникам. Но молдаванам даже не разрешили покинуть аэропорт, пишет unimedia.info.

Решение властей основывалось на том, что один из членов семьи уже прилетал в Израиль в качестве туриста, но затем попросил убежища в этой стране.

Обстоятельства инцидента выясняются.