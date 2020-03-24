Призыв к молитве: ежедневно в полдень в храмах всей страны будут звонить в колокола

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В храмах Молдовы ежедневно будут звонить в колокола. Это будет призывом к молитве за тех, кто был заражён коронавирусом и за медицинских работников, которые ежедневно борются с распространением этой пандемии.

Такое решение было принято в контексте эпидемии COVID-19 и объявленного в Молдове чрезвычайного положения. Колокольный звон продолжительностью не более 3 минут будет повторяться ежедневно в 12.00.

– Мы проживаем непростые времена. Весь мир встревожен распространением вируса COVID-19. В нашей стране число заболевших тоже растёт. Чтобы преодолеть все эти испытания и духовно приблизиться к празднику Святой Пасхи, Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир распорядился, чтобы в этот период во всех храмах звонили колокола, – говорится в сообщении Митрополии.

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