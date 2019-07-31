Призеры олимпиад и выдающиеся спортсмены и их наставники получили почетные дипломы президента (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня, 31 июля, Игорь Додон вручил почётные грамоты Президента Республики Молдова ученикам, получившим медали на международных олимпиадах по математике и химии в 2019 году, а также группе гимнастов и тренеров за успехи, достигнутые в рамках международных соревнований.

Ученики, получившие грамоты от президента Республики Молдова:

Александру Лопотенко – серебряный призер Международной математической олимпиады (Бат, Великобритания);

Виктор Баерле – бронзовый призер Международной олимпиады по химии (Париж, Франция);

Виктор Краско – бронзовый призер Международной олимпиады по химии (Париж, Франция);

Александру Руди – бронзовый призер Международной математической олимпиады (Бат, Великобритания).

Также, в знак признания заслуг в области физической культуры и спорта, за талант и вклад на благо национального спорта, глава государства присудил почетные дипломы тренерам и гимнастам Спортивного клуба эстетической гимнастики «AGG Gloria» из муниципия Кишинев.

– Искренне поздравил победителей, пожелав им дальнейших успехов, соревновательного духа и выдающихся выступлений. Выразил благодарность всем за каждодневные усилия и самоотверженность, отметив, что и в дальнейшем буду поддерживать тех, кто прославляет нашу страну на весь мир, вне зависимости от области, которую они представляют. Горжусь, что представители молодого поколения – талантливы и настойчивы. Они – будущее Республики Молдова! – написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети.