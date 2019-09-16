Привезла в Кишинёв на продажу: у “бизнесвумен” из Шолданешт изъяли около полутысячи головок мака (ВИДЕО)

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Сотрудники Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали 45-летнюю женщину из Шолданештского района, которая собиралась продавать маковые головки на территории столицы.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, информация о попытке введения в оборот наркотиков поступила в пятницу, 13 сентября. После этого полицейским удалось задержать подозреваемую. Ею оказалась 45-летняя жительница Шолданештского района. При ней было найдено 480 головок мака, все они были изъяты и направлены на экспертизу.

Женщину отконвоировали в Инспекторат полиции, где она призналась, что планировала продать мак на территории столицы. Если бы ей удалось осуществить свой план, “бизнесвумен” получила бы прибыль в 6 000 леев.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 6 лет.