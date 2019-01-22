Привет из 90-ых: в Кишинёве орудуют воры, которые оставляют машины без колёс (ФОТО)

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Наболевшая для жителей столицы тема сегодня вновь поднялась в социальной сети – ещё один автомобиль остался без колёс теперь уже на Старой Почте.

Очередной инцидент произошёл минувшей ночью на Старой Почте, а фотографии машины без колёс были опубликованы пострадавшей в группе “Город без маршруток”. Утром автовладелица обнаружила свой автомобиль марки Renault Megane в ужасном состоянии – без колёс. Женщина в надежде найти воров отправилась в ближайшее место, где установлена видеокамера, однако на кадрах не увидела преступников.

Стоит отметить, что это уже не первый случай автокражи в городе. Ежедневно владельцы автомобилей жалуются на проделки автоворов, но проблема остаётся нерешённой. Пострадавшие ищут украденные вещи на 999.md, ходят по рынкам, ищут камеры наружного видеонаблюдения, чтобы идентифицировать воров, и готовы даже устраивать «облавы» злоумышленникам, только надежды на полицию уже ни у кого не осталось.