Притворился покупателем и украл у подростка телефон: злостного рецидивиста задержали в столице (ВИДЕО)

Притворился покупателем и украл у подростка телефон: злостного рецидивиста задержали в столице (ВИДЕО)

29-летний житель Криулянского района, ранее неоднократно судимый за совершение различных преступлений, был задержан сотрудниками полиции сектора Ботаника за ограбление.

В ночь на 25 декабря в полицию обратился 42-летний мужчина, который сообщил, что у его несовершеннолетнего сына украли телефон. Как выяснилось, 15-летний подросток разместил в социальных сетях объявление о продаже мобильного телефона и впоследствии встретился с потенциальным покупателем. Однако при встрече мужчина выхватил у подростка гаджет и скрылся в неизвестном направлении.

9 января подозреваемый был задержан. Он признал свою вину и сообщил, что украл телефон, чтобы продать и получить прибыль. Согласно действующему уголовному законодательству, за содеянное задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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