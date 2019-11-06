Прислушаться к себе

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Татьяна Козман о том, почему люди стали придавать больше значения эмоциям и чувствам

Трансформационные психологические игры, нейролингвистическое программирование, гештальт-психология, арт-терапия, расстановки, коучинг, позитивная психотерапия, гипноз, психоанализ, который сам уже весь раздроблен по концепциям человеческого развития и, соответственно, по подходам к лечению, телесно-ориентированная психология и так далее… современная психология развивается в столь различных направлениях, что простому человеку, нуждающемуся в помощи специалиста, запросто можно застрять на этапе выбора.

Разобраться во всём многообразии направлений, методов, парадигм помогает психолог Татьяна Козман.

Экология общения

– Татьяна, мы говорим об очень востребованной в наши дни отрасли, судя по количеству предложений и по спросу тоже. Ещё не так давно психологи, казалось, жили своей отдельной жизнью. Обществу был известен, в основном, школьный психолог, и то функция его была довольно формальной. Как вы считаете, что изменилось и почему?

– Такая тенденция отмечается в последние 5 – 7 лет, и она меня радует, в первую очередь, потому что люди стали прислушиваться к себе, ищут экологичные способы обращения с собой и общения с окружающими: с детьми, супругом, с коллегами и т. д. Во-вторых, заинтересованы в улучшении качества своей жизни: как справляться со стрессом, с эмоциональным выгоранием, как совладать с импульсивностью и с эмоциями, как эффективно распределять время и силы, как раскрывать свои ресурсы и потенциалы. Люди стали придавать большое значение психологической составляющей жизни – эмоциям и чувствам, настроению, реакциям на хронический стресс, влиянию детских травм на успешность во взрослой жизни, поиску своей уникальности в условиях сильнейшей конкуренции и т. д.

– И в продолжение вопроса. У меня хватает знакомых, которые получили или получают второе образование – именно на факультетах психологии. Это действительно от того, что так нуждается общество, так востребованы специалисты, или это зачастую желание человека самому в себе разобраться?

– Начну издалека. Есть такая интересная закономерность: если в семье есть неразрешённые, вялотекущие или открытые проблемы, то бессознательно она «делегирует» кого-то из своих членов обучаться психологии, чтобы он изменил систему и стабилизировал её. Меняется один член семьи – и по цепочке меняются остальные. Общество развивается по типу семейной системы: какого рода внутренние проблемы возникают, в таких специалистах спрос и растёт.

Если говорить, в частности, о мотивации студентов, то чаще всего от них слышу несколько мотивирующих на такой шаг аргументов: «меня всегда привлекала психология», «хочу разобраться в себе», «хочу помогать другим». Именно в таком рейтинговом распределении. Это то, что лежит на поверхности, а за этими желаниями стоят чаще всего несколько неосознаваемых мотивов: самопознание, самопомощь (когда у человека есть психологические сложности, но он не хочет идти к психотерапевту), желание получить признание значимости и уникальности от других, мотив власти (да-да, управлять поведением и мыслями людей).

Самый простой способ выбрать психолога – это позвонить и пообщаться с ним минут пять, задать интересующие вас вопросы, понаблюдать за своими реакциями и ощущениями. В телефонном разговоре «вслепую» клиент подключает интуицию (высочайшую скорость обработки информации), которая может стать прекрасной подсказкой. Чаще всего этого бывает достаточно для принятия решения и понимания, подходит ли вам этот специалист.

Между психодрамой и психоанализом

– Что в нашей стране или в городе развито лучше, что сегодня особенно модно, если, конечно, вас не коробит это слово? Что сегодня в тренде из всего, что предлагают отечественные специалисты?

– Про «модно» вы точно подметили – коробит, так как психологическая работа – это не про причёску, ногти, одежду или сумку, а про работу с самым сокровенным, глубоким, тонким и сложным конструктом человека – психикой. Рынок современной отечественной практической психологии предлагает такие методы, как психоанализ, гештальт-терапия, психодрама, когнитивно-поведенческие методы, арт-терапия, НЛП, интегративный подход и т. д. Рынок разнообразен, и специалисты, которые работают в этих направлениях, квалифицированны (т. к. большая часть из них училась и учится у мэтров конкретных направлений), ведут как научную, так и практическую деятельность.

– Тогда спрошу иначе. Вам не кажется, что человеку, не делающему разницы между интегративным подходом, НЛП, гештальт-терапией и так далее, запросто можно застрять на начальном этапе – на выборе, к кому обратиться.

– Самый простой способ выбрать психолога – это позвонить и пообщаться с ним минут пять, задать интересующие вас вопросы, понаблюдать за своими реакциями и ощущениями. В телефонном разговоре «вслепую» клиент подключает интуицию (высочайшую скорость обработки информации), которая может стать прекрасной подсказкой. Чаще всего этого бывает достаточно для принятия решения и понимания, подходит ли вам этот специалист.

А если говорить о направлениях, то правда, сейчас столько их новых в психологии, что даже профессиональные психологи не обо всех знают. Есть три основных общепринятых направления в практической психологии: психоаналитическое, когнитивно-поведенческое и гуманистическое. Если клиенту важно понимать причину своих проблем и искоренить эту причину, то ему нужно к психоаналитику, который очень подробно разберёт, из-за каких детских травм человек переживает неудачи во взрослой жизни. Если ему неинтересна причина, а важен результат (избавиться от навязчивых мыслей, стереотипных установок, страхов, фобий и т. д.), тогда ему – на краткосрочную терапию к когнитивно-поведенческому психологу. Если человеку неинтересны причины, если он хочет понять смысл своего бытия и прийти к истинному себе, сможет регулировать количество встреч, то ему прямая дорога к гуманистическому психологу.

– Есть ли противоречия между существующими направлениями, как мне кажется, очень разными?

– Противоречий нет. Скорее, одно направление дополняет другое. Каждый психолог, психотерапевт выбирает ту парадигму, которая ему ближе по характеру, темпераменту, ценностям, видению человеческой природы. Моя парадигма лежит в гуманистическом направлении – я верю в человеческую природу, в её мудрость, силу и неистребимость. Мне важно передавать клиентам идею о том, что то, с чем они обращаются, – это часть их жизни, а не вся жизнь, это часть их личности, а не вся личность.

Нельзя говорить, что одно направление лучше, другое – нецелостное и т. д. Они были созданы для того, чтобы эффективно работать с отдельными проблемами.

Работа мозга

– Татьяна, в последнее время много внимания уделяется теме личностного развития. Как вам кажется, почему? Мы переживаем какое-то особое время?

– Очень непростой вопрос. Хочется на него ответить тезисно, но это достаточно сложно, так как тут обсуждений на 2–3 часа. Попробую.

Особое ли сейчас время? И да и нет. Нет, потому что в каждую эпоху люди готовы были меняться к лучшему, повышать качество своей жизни, иначе бы развития общества не произошло. Да, потому что, на мой взгляд, сейчас эта потребность стала сильно выпуклой в обществе. С одной стороны, это естественное следствие: в противовес тенденции заглушать свои желания, появилась ценность лучшего понимания себя, вести себя в соответствии с истинными потребностями. Этому способствовало появление различных форм личностного развития (чтение книг, тренинги, вебинары, марафоны и т. д.), всё это стало максимально доступным. А с другой стороны, это привело к злоупотреблению данной информацией и предложениям по тренингам личностного роста. И сам процесс личностного роста превратился в получение мегабайтов информации, которые в поведение человека не встраиваются из-за несоответствия индивидуальным особенностям личности и невозможностью решить глубинные вопросы поверхностными знаниями.

А вообще, считаю, что личностного развития, как целенаправленного действия, не существует. Это бесконечный и бессознательный процесс, который происходит в каждый момент жизни, даже в этот, так как нас и наш мозг меняет всё, с чем мы встречаемся.

– И последний вопрос. Скажите, кто сегодня нуждается в первую очередь в вашей помощи? Очень бы хотелось узнать группы риска, чтобы исключить себя как потенциального вашего клиента.

– Группы риска не бывает, так как мы все там можем оказаться – в кабинете психотерапевта. То есть в эту группу входят люди, которые живут. Быть или не быть клиентом психотерапевта – это, скорее, выбор самого человека.

ДОСЬЕ

Татьяна Козман окончила КГПУ им. И. Крянгэ в 2007 году по специальности «психология», в 2008-м – магистратуру по специальности «педагогическая психология». В 2012-м окончила обучение детской психотерапии и начала практиковать как детский психолог. Работает в лицее им. Б. З. Герцля. С 2016 до 2019 года проходила обучение гештальт-терапии в работе со взрослыми. Сейчас дистанционно проходит курсы детской нейропсихологии.

Инна Желтова