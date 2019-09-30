Пришли на экскурсию, а ушли с чужим кошельком: три пятиклассника попались на краже

Пришли на экскурсию, а ушли с чужим кошельком: три пятиклассника попались на краже

Неприятный инцидент произошёл в Центральной детской библиотеке в Григориополе. 50-летняя работница учреждения обнаружила, что из сумки пропал кошелёк. Потерпевшая обратилась к правоохранителям.

Как удалось выяснить, днём на экскурсии в библиотеке были пятиклассники одной из городских школ. Сумка, оставленная без присмотра, приглянулась трём товарищам в возрасте от 11 до 12 лет. Подростки похитили чужой кошелёк и сняли денежные средства с банковской карты потерпевшей, пишет mvdpmr.org.

За несколько часов с момента совершения кражи дети успели потратить большую часть украденных денег. Возмещать ущерб теперь придётся родителям подростков. Дальнейшую судьбу правонарушителей будет решать комиссия по делам несовершеннолетних.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md