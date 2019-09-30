Пришли на экскурсию, а ушли с чужим кошельком: три пятиклассника попались на краже

0

Неприятный инцидент произошёл в Центральной детской библиотеке в Григориополе. 50-летняя работница учреждения обнаружила, что из сумки пропал кошелёк. Потерпевшая обратилась к правоохранителям.

Как удалось выяснить, днём на экскурсии в библиотеке были пятиклассники одной из городских школ. Сумка, оставленная без присмотра, приглянулась трём товарищам в возрасте от 11 до 12 лет. Подростки похитили чужой кошелёк и сняли денежные средства с банковской карты потерпевшей, пишет mvdpmr.org.

За несколько часов с момента совершения кражи дети успели потратить большую часть украденных денег. Возмещать ущерб теперь придётся родителям подростков. Дальнейшую судьбу правонарушителей будет решать комиссия по делам несовершеннолетних.