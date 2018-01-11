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Пришла за лекарствами, а ушла с чужим мобильным телефоном: полиция разыскивает карманницу (ВИДЕО)

Пришла за лекарствами, а ушла с чужим мобильным телефоном: полиция разыскивает карманницу (ВИДЕО)

Мужчина, пришедший в аптеку, остался без мобильного телефона стоимостью 4450 леев.

Инцидент произошел в Кишиневе. Ожидавшая свою очередь в аптеке женщина решила не тратить попусту время. Воровка стащила из сумки впереди стоящего мужчины мобильный телефон, после чего покинула аптеку.

За содеянное злоумышленнице грозит штраф в размере 42 500 леев, 180-240 часов неоплачиваемого труда на пользу общества, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Граждан, которые узнали разыскиваемую женщину на видео, просят сообщить информацию по телефону: 079192564.

Ранее на Чеканах женщина с маленьким ребенком украла в магазине кошелек с 10 тысячами леев.

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