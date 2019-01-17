Пришла беда откуда не ждали: в центре столицы провалился асфальт (ФОТО)

На улице Сфатул Цэрий в центре Кишинёва провалился большой кусок асфальта.

Фотографии, на которых изображён новообразовавшийся кратер, были опубликованы сегодня в социальных сетях, передаёт tv8.md. На них видно, что кусок асфальта диаметром приблизительно в 3-4 метра провалился.

Если заглянуть в саму яму, то можно понаблюдать за журчащим ручьём. Примечательно, что кусок проезжей части был повреждён прямо у канализационного люка, а судя по фотографиям этот участок, вероятнее всего, ремонтировался после вмешательства поставщика воды.

Напомним, что на прошлой неделе на Ботанике в результате коммунальной аварии образовался “термальный источник”.