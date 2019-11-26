Пришёл на помощь, но прихватил чужой кошелёк: в Григориополе задержали вора

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Автомобиль Volkswagen Jetta под управлением 41-летней жительницы села Рашково следовал в Тирасполь. В селе Делакеу транспортное средство заглохло. На помощь женщине поспешили пассажиры проезжавшего микроавтобуса. Один из них сел за руль, пытаясь завести транспорт, однако на месте исправить неполадку не удалось.

Автомобиль было решено отбуксировать к магазину, расположенному неподалёку. Спустя время женщина обнаружила пропажу кошелька, в котором находились банковские карты и небольшое количество наличных денег. Потерпевшая незамедлительно обратилась за помощью в милицию, пишет mvdpmr.org.

Правоохранителям понадобилось меньше часа, чтобы установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 28-летний житель села Виноградное. Как выяснилось, сев за руль чужого автомобиля, мужчина приметил в открытой дамской сумочке на переднем сиденье кошелёк и украл его.

Похищенное имущество изъято у подозреваемого и возвращено законной владелице. Обстоятельства инцидента выясняются.