Пришел в гости выпить и обокрал хозяина: в Бендерах раскрыли очередную кражу

47-летний бендерчанин сообщил в милицию о том, что из его квартиры пропала старинная икона и деньги.

В ходе разбирательства было установлено, что накануне у потерпевшего «отдыхали» несколько приятелей, вместе распивали спиртные напитки. Когда компания разошлась, хозяин обнаружил пропажу ценностей.

В течение дежурных суток по подозрению в краже был задержан один из гостей заявителя. Как выяснилось, мужчины познакомились в тот же день, когда выпивали в гараже у общего знакомого. Застолье продолжили дома у потерпевшего.

Новый приятель оказался рецидивистом, на его счету уже 5 судимостей. Как следует из показаний 30-летнего подозреваемого, украденную икону он продал за бесценок, а деньги потратил. Обстоятельства происшествия выясняются, пишет пресс-служба МВД Приднестровья.